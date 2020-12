Pioli: “Bravi ad approcciare bene la gara, sono 3 punti pesantissimi”

MILANO – L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo: “Dovevamo approcciare bene la partita, a differenza di quanto fatto nelle ultime gare. Ci siamo riusciti e siamo stati molto bravi. Ci sono momenti del campionato in cui le partite pesano un po’ di più. Giochiamo sempre per vincere e non eravamo soddisfatti dei pareggi contro Parma e Genoa. Oggi abbiamo ottenuto un successo che pesa tanto non solo per la classifica, ma anche sul piano mentale”.

SUL MERCATO – “Abbiamo le idee chiare. Se ci saranno le occasioni giuste per migliorare la squadra, la società si muoverà. Altrimenti resteremo così. Abbiamo un gruppo forte, compatto e serio. I ragazzi che vengono chiamati in causa rispondono molto bene. Dobbiamo continuare così”.

SUI SEGNALI – “I segnali dobbiamo continuare a darli a noi stessi. Il club ci mette nelle miglior condizioni possibili per lavorare e migliorare. Abbiamo una grande tifoseria, che ieri ci ha incitato e ci supporta molto. E’ un peccato non avere i tifosi allo stadio, ma li sentiamo comunque vicini. Vogliamo continuare a fare bene anche per loro”.

SU THEO – “Sta crescendo molto, è molto più disciplinato in fase difensiva. Dev’essere molto contento di ciò che sta facendo, perché sta migliorando molto e si sta sacrificando. Sta giocando benissimo”.

SU GRUPPO – "Si è creato qualcosa di veramente particolare. Chi arriverà, se arriverà, dovrà avere la stessa voglia, la stessa attitudine e la stessa fame di chi fa già parte di questa squadra".