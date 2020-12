Pioli a MTV: “Ho un gruppo di grandi professionisti, dobbiamo continuare così”

MILANO – Dopo aver parlato in conferenza stampa, Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per presentare la gara in programma domani sera contro lo Sparta Praga: “Ci dobbiamo aspettare un avversario molto determinato, perché sono stati eliminati dall’Europa League e hanno perso il derby in campionato, quindi sicuramente avrà voglia di riscattarsi. Lo Sparta è una buona squadra, come dimostra anche il fatto che stessero vincendo a Lille fino a 10 minuti dalla fine. Ci aspetta una sfida sicuramente difficile, ma ci siamo preparati bene e siamo pronti per disputare una buona partita. Fortunatamente ho a disposizione dei giocatori molto professionali, che hanno la voglia giusta di stare insieme e che sanno che senza sacrificio non si può ottenere nulla di importante. Noi vogliamo ottenere il massimo da questa stagione. Non sappiamo ancora quello che accadrà, ma noi abbiamo bisogno di questo atteggiamento”.

SUI TANTI IMPEGNI – "Il complimento più bello ce l'ha fatto Ranieri, quando ha detto che non sembra che il Milan giochi ogni tre giorni. Il merito va alla squadra e al lavoro del mio staff. Dobbiamo insistere, perché andiamo incontro ad un periodo molto faticoso. Dopo la partita di domani abbiamo quattro gare di campionato importanti nel giro di dieci giorni. Vogliamo passare un buon Natale, quindi c'è ancora tanto da lavorare".