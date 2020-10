Pioli a Milan TV: “Dalot e Hauge sono pronti. Calha? Chi giocherà saprà rimpiazzarlo”

MILANO – L’allenatore rossonero Stefano Pioli, alla vigilia della partita d’Europa League contro il Celtic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv: “Il nostro percorso è cominciato l’anno scorso. Si parla troppo facilmente di partite che dovrebbero dare una svolta, per noi sono tutte molto importanti. Il derby lo era ancora di più e averlo vinto ci dà ulteriore consapevolezza e fiducia per il futuro. Abbiamo lavorato tanto per tornare in Europa e ora vogliamo rimanerci. L’Europa League è una competizione importante, a cui teniamo tanto. Abbiamo un girone molto equilibrato e competitivo, vogliamo iniziarlo nel migliore dei modi”.

SU DALOT E HAUGE – “Sono giovani e hanno buonissime qualità, sono disponibili e pronti per giocare”.

SULL'INFORTUNIO DI CALHA – "Fanno parte del lavoro questi imprevisti. Spiace molto per Hakan, ma ho la fortuna di avere tanti altri giocatori a disposizione e troveremo la soluzione migliore per sostituirlo. Chi giocherà sarà in grado di rimpiazzarlo".