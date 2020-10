Calciomercato Milan, Marotta pronto allo scippo: la notizia è clamorosa!

Calciomercato Milan – Marotta terrorizza i tifosi rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In questo momento Stefano Pioli si trova in un brodo di giuggiole. Ha plasmato una squadra che segue ogni suo ordine. Ogni movimento studiato dall’allenatore viene provato in allenamento e messo in pratica sul campo. Il Milan non si nasconde. Conosce le sue potenzialità e vuole puntare in alto. L’Europa League è alle porte, ma adesso un’altra situazione preoccupa la dirigenza rossonera.

Come tutti sappiamo, Ibrahimović, Çalhanoğlu e Donnarumma sono in scadenza di contratto. Il lieto fine sembra più che possibile, oltre che auspicabile, ma le trattative vanno portate a termine. E in queste ore è arrivata una notizia tanto clamorosa quanto preoccupante. Calhanoglu – riferisce Tuttosport – vorrebbe arrivare a percepire più di sei milioni di euro all’anno. Una cifra che potrebbe rivelarsi proibitiva per le casse rossonere. Per questo Gordon Stipic, agente del giocatore, starebbe valutando anche altre proposte.

In particolare, Stipic avrebbe proposto Calhanoglu ai rivali nerazzurri. Non è un mistero che Marotta sia sempre in agguato sui migliori parametri zero in circolazione e potrebbe dunque gradire non poco l’operazione. Secondo il quotidiano torinese, la mossa del procuratore di Calhanoglu farebbe semplicemente parte della trattativa: un contatto per mettere pressione a Maldini. Tifoseria e dirigenza si augurano che sia così, ma occhio ad essere troppo ottimisti. A Casa Milan è arrivato un messaggio chiaro: l’entourage del giocatore fa sul serio e la trattativa per il rinnovo non sarà semplice come previsto. Tanto che Maldini starebbe già pensando alle possibili alternative di lusso al trequartista turco. Già pronti i possibili sostituti di Calhanoglu: nel mirino ci sono 10 nomi top, eccoli tutti! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA