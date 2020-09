Pellegatti: “Un club francese è molto interessato a Paquetà”

MILANO – Tramite un intervento sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rivelato che una società di Ligue 1 sarebbe fortemente interessata ad un centrocampista del Milan: “Per il club meneghino potrebbe arrivare presto un tesoretto, da poter reinvestire in una campagna di rafforzamento già sicuramente positiva, funzionale e intelligente. Mi riferisco alla cessione di Lucas Paquetà. Ho parlato con qualche collega francese e sembra proprio che il Lione sia interessato al brasiliano. Non dobbiamo dimenticare che anche il direttore sportivo del Lione è un brasiliano, Juninho Pernambucano. A lui Paquetà piace molto, anche perché è il sostituto ideale di Reine-Adélaïde, centrocampista che sta per essere venduto dal Lione”.