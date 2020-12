Pellegatti si sbilancia: “Vi dico a chi somiglia Hauge…”

MILANO – Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è espresso sulle ottime prestazioni che sta fornendo Jens-Petter Hauge pur subentrando a gara in corso: “Andando a memoria, negli ultimi vent’anni onestamente non ricordo un giocatore così nel Milan. È un calciatore moderno, fa tutta la fascia, ha grande spirito di sacrificio. Secondo me, un esterno che somiglia molto ad Hauge è Son Heung Min, del Tottenham. Questo è un paragone molto importante, perché ritengo Son uno dei migliori giocatori in tutto il panorama calcistico europeo. Hauge potrebbe arrivare a toccare i vertici toccati dal coreano”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA