Pellegatti: “Milan, ecco chi prenderei a gennaio in attacco”

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Rete 8 Sport, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato di Milan in chiave calciomercato, soffermandosi sul reparto avanzato: "Inizialmente credevo che il Milan fosse a posto così in attacco, invece nelle ultime settimane mi sono ricreduto. Leao e Rebic sono due esterni, quindi serve assolutamente un vice-Ibrahimovic. Un profilo che mi piace molto e che potrebbe fare al caso nostro è Leonardo Pavoletti. E' bravo nel gioco aereo, sa creare gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti ed è un lottatore, non si risparmia mai. E' inoltre un giocatore di esperienza e personalità, sarebbe perfetto per la squadra rossonera".