Pellegatti conia un nuovo termine: “Tomorismo”

MILANO – Dopo l’eliminazione dall’Europa League, per mano del Manchester United, il Milan ieri era chiamato a vincere per rialzare la testa. Una vittoria che non è stata scontata né facile nel match del Franchi contro la Fiorentina. Tre punti conquistati che permettono ai rossoneri di conservare e mantenere il secondo posto in classifica e ipotecare, sempre di più, la qualificazione alla prossima Champions League. Senza dimenticare il sogno scudetto che tanto a lungo è stato accarezzato da Maldini e Massara in stagione.

L’analisi di Carlo Pellegatti

Il noto giornalista e tifoso del Milan Carlo Pellegatti dal suo canale Youtube ha commentato la vittoriosa partita della formazione di Stefano Pioli contro la Fiorentina di Cesare Prandelli. Il giornalista ha tra l’altro coniato un nuovo termine: Tomorismo, in omaggio al centrale arrivato a gennaio dal Chelsea. Ecco le sue parole: “Con Ibra, Bennacer e il miglior Calhanoglu, il Milan può battere chiunque. Non avrà la rosa più forte, ma ha un gioco propositivo. L’assenza di Bennacer è stata sottovalutata. Lui e Kessié forma la miglior coppia di centrocampisti in Europa. Ieri è entrato e il Milan si è rivitalizzato. Il Milan non è inferiore a nessuno perché ha il gioco. E finalmente lo stanno capendo tutti. C’è poi una nuova corrente di pensiero, cioè il Tomorismo. Tomori è uno dei difensori centrali più forti che ci sono in Italia. Per riscattarlo serve andare dal Chelsea con 28 milioni di euro. Il Milan ha tutte le intenzioni, vista la forza del giocatore, di partire la nuova campagna di rafforzamento dal riscatto di Tomori. Il Milan vuole che il primo acquisto estivo sia lui. Il Milan andrà a Londra con 28 milioni di euro e lo riscatterà. Vi posso garantire che sarà così. Il Milan ha ancora il tesoretto per il difensore centrale che non ha speso la scorsa estate”.