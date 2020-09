Pellegatti: “Chiesa vuole lasciare la Fiorentina, il Milan potrebbe inserirsi…”

MILANO – Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha parlato di Federico Chiesa, esterno della Fiorentina su cui il Milan ha messo gli occhi: “Dal club fanno sapere che non ci sono possibilità, ma siamo ancora ai primi di settembre e il mercato si è appena aperto. Il giocatore vorrebbe lasciare la Fiorentina, non ha intenzione di rinnovare poiché considera conclusa la sua esperienza viola. La Juventus non sembra più interessata, mentre l’Inter ha già diversi giocatori in attacco. Al tempo stesso, che Chiesa rimanga a Firenze sembra davvero improbabile: ecco allora che potrebbe inserirsi il Milan negli ultimi giorni di mercato, dopo aver valutato tutte le situazioni anche in uscita. Commisso chiede 60 milioni, ma Chiesa ad oggi ne vale 40 massimo”.