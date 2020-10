Pedullà sul derby: “E’ più importante per il Milan”

MILANO – Il giornalista Alfredo Pedullà, tramite i microfoni di SportItalia, ha fatto il punto della situazione su Milan e Inter in vista del derby: “Arrivano meglio i rossoneri a livello di testa, numeri e consapevolezza. C’è grande entusiasmo nell’ambiente milanista: da un certo punto di vista forse è più importante per il Milan questa sfida. L’Inter però ha una squadra fortissima e la vedo in corsa sino all’ultimo per vincere lo Scudetto. Il gruppo di Pioli, però, sa che superare questo ostacolo significherebbe avere ancora più autostima di quanta non ne abbia già”.