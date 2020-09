Pasqualin: “Milan, il ritorno di Bakayoko sarebbe un gran colpo”. E su Tonali…

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio, l’agente sportivo Claudio Pasqualin si è espresso sul mercato che sta svolgendo il Milan: “Tonali è un ragazzo di vent’anni che deve far vedere ancora di che pasta sia fatto, per ora l’abbiamo solo intuito. Adesso deve vestire quella maglia rossonera che sognava fin da ragazzo e le responsabilità cambiano. San Siro va sperimentato ed emette le sue sentenze, che non sempre sono quelle che ci si immagina. E’ un bell’acquisto ma non è Pirlo, anche se c’è chi si ostina a paragonarli. Buono l’arrivo di Brahim Diaz e sarebbe davvero un grande colpo il ritorno di Bakayoko”.