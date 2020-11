Pasqual: “La continuità del Sassuolo è superiore anche a quella del Milan”

MILANO – Manuel Pasqual, ex terzino sinistro, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando anche del Milan: “Sta andando fortissimo. Tuttavia, se al Milan manca Ibra manca qualcosa di fondamentale, mentre ieri al Sassuolo mancavano fior fior di giocatori, quelli che avevano fatto la differenza sino a quel momento, eppure chi è sceso in campo non sembrava una riserva. La continuità del Sassuolo è addirittura superiore a quella del Milan, anche perché non hanno la medesima disponibilità economica”.