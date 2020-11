Calciomercato Milan – Colpo a gennaio: Maldini può strapparlo al Liverpool!

Calciomercato Milan – Altro baby fenomeno nel mirino: colpo per gennaio?

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La società rossonera ha dimostrato di avere le idee molto chiare su tutti i fronti. Il progetto delineato dalla dirigenza sta prendendo forma giorno dopo giorno ed è evidente a tutti che stia portando i suoi frutti. La scelta di voler confermare Pioli sulla panchina si è rivelata azzeccatissima e l’attuale vetta della classifica ne è la prova. Nel frattempo gennaio si avvicina e Massara e Maldini stanno lavorando per cercare di rendere la squadra ancora più forte e completa.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Mirror, l’ultimo nome entrato prepotentemente sul taccuino dei due dirigenti è quello di Perr Schuurs dell’Ajax. Il difensore centrale del club olandese ha tutte le caratteristiche che gli permettono di rientrare negli standard della società rossonera. In linea con gli ultimi acquisti estivi, il ragazzo è molto giovane. Il classe ’99 ha dimostrato di avere tanto talento, guadagnandosi il posto da titolare lasciato libero dalla partenza di Matthijs De Ligt. Non sarà affatto facile aggiudicarsi le prestazioni del baby talento. La concorrenza però è molto alta.

Anche Jurgen Klopp ha bisogno di un nuovo centrale. L’infortunio di Virgil Van Dijk, ovviamente, non era previsto e adesso il Liverpool è a caccia di un altro gioiello per proseguire la galoppata verso il titolo. Il destino del giovane calciatore però non è ancora scritto. Pioli ha chiesto a gran voce un difensore, potendo contare praticamente soltanto su Gabbia in caso di assenza di Kjaer e Romagnoli. Non è detto che Maldini non decida di accontentarlo proprio con l’acquisto di Schuurs. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche altri nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA