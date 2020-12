Parte della squadra a Milanello nonostante il giorno di riposo

MILANO – Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, ha fatto il punto della situazione da Milanello all’indomani della vittoria sulla Samp: “Nonostante il giorno di riposo concesso da mister Pioli, una parte della squadra è comunque presente nel centro sportivo di Milanello. Fase di recupero per chi ha giocato ieri a Genova e terapie per chi, come Ismael Bennacer, non era presente nella gara con la Sampdoria. Il clima nella squadra è molto sereno e tutti si mettono a completa disposizione”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<