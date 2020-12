Parma, Liverani: “Il Milan è un rullo compressore, noi dobbiamo essere coraggiosi”

MILANO – Alla vigilia di Milan-Parma anche Fabio Liverani, allenatore della compagine emiliana, ha presentato la partita in conferenza stampa: “Il Milan è una squadra che ha identità, inoltre c’è un gruppo coeso. Ibrahimovic è stata la ciliegina che ha fatto aumentare ulteriormente la qualità. Il lavoro di Pioli ha fatto diventare il Milan un rullo compressore. Noi dobbiamo fare una partita attenta e creare delle difficoltà cercando di attaccare con tanti uomini. Dobbiamo fare una partita coraggiosa, poi i valori sappiamo che sono differenti. Tuttavia possiamo fare una bella gara”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<