Pareggio pirotecnico a San Siro: 3-3 tra Milan e Roma. Disastro Giacomelli

MILANO – A San Siro s’interrompe la striscia consecutiva di vittorie per il Milan, fermato sul 3-3 dalla Roma in una partita stracolma di emozioni. Un Diavolo arrembante apre le danze dopo appena due minuti col solito Ibrahimovic (su assist al bacio di Leao), a cui risponde Dzeko grazie ad un erroraccio in uscita di Tatarusanu. Brutto esordio per il portiere rumeno. Il ritmo del Milan resta comunque alto, tanto che prima Romagnoli e poi Kjaer (fermato solo dal palo) sfiorano la rete del 2-1. Il secondo gol però è solo rinviato e arriva ad inizio ripresa, con una fiammata straordinaria ancora di Rafael Leao che serve a Saelemaekers un pallone d’oro, trasformato in rete dall’esterno belga. Al 70′ inizia il disastro dell’arbitro Giacomelli, che assegna un rigore inesistente alla Roma, capitalizzato da Veretout. Nove minuti più tardi, nell’altra area di rigore, un lieve contatto fra Mancini e Calhanoglu viene punito dal direttore di gara con la massima punizione: decisione dubbia, molto dubbia. Ibra dal dischetto non sbaglia, sigla la sua doppietta personale e riporta i rossoneri in vantaggio.

Sembra finita, ma al minuto 84 la Roma trova la rete del definitivo 3-3 con Kumbulla, bravo a sfruttare una dormita generale della difesa meneghina sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Milan conferma i progressi in fase offensiva già mostrati nella prima parte di stagione, ma cede in difesa, complice anche l’assenza di Donnarumma tra i pali, rimpiazzato nel peggiore dei modi da Tatarusanu. Questa volta una prova di personalità non basta per ottenere i tre punti; il Diavolo conserva l’imbattibilità ma resta l’amaro in bocca per aver sciupato tre situazioni di vantaggio, pareggiando una sfida che sembrava in cassaforte dopo il rigore segnato da Ibra. Un punto che comunque porta la banda Pioli a quota tredici in classifica, ancora al primo posto.