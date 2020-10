News Milan – Tutto confermato: “Richiesta folle!”, e adesso che si fa?

News Milan, tanto lavoro per Maldini e Massara

MILAN NEWS – A Casa Milan c’è sempre un gran da fare. I dirigenti rossoneri, dopo aver concluso la campagna acquisti, sono alle prese con diverse situazioni ancora da sbrogliare. In cima alla lista delle priorità ci sono le trattative per i rinnovi contrattuali, alcune delle quali riguardano nomi davvero pesanti. I contratti di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu scadono al termine di questa stagione, e Maldini dovrà fare di tutto per provare a blindarli entrambi. Si tratta di due pedine fondamentali per lo scacchiere di Pioli, principali artefici degli ultimi successi del Milan. Ma riguardo al futuro del turco, arrivano notizie tutt’altro che confortanti.

Come raccontato da Andrea Longoni, nel suo editoriale per MilanNews, il procuratore di Calhanoglu avrebbe avanzato richieste davvero folli: “Chiedere più del doppio rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro a stagione è decisamente anacronistico in relazione alla crisi economica che tutto il mondo vive, quello del calcio incluso. Gli stadi sono vuoti e non portano risorse al club, gli sponsor sono in difficoltà, ma i giocatori continuano a chiedere follie. Il procuratore Stipic risparmi almeno ai tifosi certe voci strumentali, come l’accostamento ai bianconeri prima e ai cugini poi. Al giocatore va ricordato oltretutto che nelle scorse stagioni il rendimento non è stato esattamente da numero 10, anzi: soltanto quest’anno sì sono visti finalmente valore e continuità di prestazione” – ha scritto il giornalista.

Se le pretese dell’entourage di Calhanoglu dovessero davvero essere di questa entità, per il Milan diventerebbe davvero complicato spuntarla nella trattativa. Difficile che i rossoneri possano accogliere richieste così esose, avendo già stabilito un monte ingaggi e trovandosi – come tutti i club europei – in una situazione tutt’altro che rosea dal punto di vista economico. Un bel problema insomma, che il Milan dovrà cercare di risolvere il prima possibile. Ma intanto, attenzione anche al mercato in entrata. Maldini valuta nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA