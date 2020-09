Panucci: “Felice che il Milan stia tornando in alto grazie a Maldini”

MILANO – Nel corso di un intervento ai microfoni di Sky Sport, Christian Panucci, ex terzino del Milan, si è espresso sull’attuale situazione in casa rossonera: “La cosa che mi fa maggiormente piacere è che il Milan stia tornando ad alti livelli proprio per la serietà che Paolo Maldini sta trasmettendo a questa società. Paolo è il Milan, è la storia di questo grande club. La sua presenza darà un vantaggio a Pioli e aiuterà moltissimo a responsabilizzare tutto il gruppo”. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivata anche un’altra pesante notizia di mercato in casa rossonera. Scatta l’allarme rosso: prossimi giorni decisivi, ecco cosa potrebbe succedere! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA