Ordine: “Milan, servono 3-4 giocatori di qualità. In difesa va alzata l’asticella”

MILANO – Il noto giornalista Franco Ordine, tramite MilanNews.it, ha parlato del club rossonero in ottica calciomercato: "Boban ha detto che a questo Milan manca un 30-40% per il salto definitivo, ovvero 3-4 giocatori di alto livello, per colmare la differenza di punti che ha diviso la squadra dalle prime 4 posizioni. Anche in difesa bisognerebbe alzare l'asticella, puntando su qualche nome di maggior prestigio; quelli che circolano in questi giorni non sono particolarmente eccitanti. E' pur vero che anche Rebic non accendeva la fantasia, ma sul campo si è rivelato un pezzo da novanta".

