Ordine: “Milan, bene Tonali e Diaz. Ora per completare la squadra bisogna…”

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato, Brahim Diaz e Sandro Tonali sono stati acquistati e Tiémoué Bakayoko è ad un passo dal ritorno: il Milan, sinora, è senza dubbio uno dei principali protagonisti di questa finestra di calciomercato. Tramite MilanNews.it ne ha parlato il giornalista Franco Ordine, sottolineando cosa manchi adesso alla squadra di Stefano Pioli per essere davvero completa.

LE SUE PAROLE – “Per ultimare il puzzle della rosa bisogna puntellare la difesa, tentando di convincere Comisso a cedere Milenkovic. Quello arretrato è il reparto che ora ha bisogno di rinforzi: Musacchio viene considerato di scorta, mentre Kjaer è una mezza rivelazione ma non può essere il titolare inamovibile per tutta la stagione. C’è quindi bisogno del serbo, capace di giocare sia laterale che centrale in una difesa a quattro”.