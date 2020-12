Ordine: “Gattuso? A Milano aveva una spina nel fianco…”

MILANO – Intervistato dalle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, Franco Ordine ha parlato di Gennaro Gattuso: “Quando Rino allenava il Milan veniva spesso pizzicato dalla critica, dalla tifoseria e soprattutto dal dirigente Leonardo, la sua vera spina nel fianco, perché ritenuto troppo difensivista. Ora con questo sistema di gioco che adotta a Napoli è molto più europeo e decisamente offensivo. Secondo me rinnoverà il suo accordo col Napoli senza accettare alcuna clausola sull’eventuale scioglimento del contratto. La sua squadra è molto giovane e ha ampi margini di miglioramento”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<