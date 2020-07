Ordine: “Famiglia Singer infastidita con Ibra, ma nel calcio non si può essere permalosi…”

MILANO – Su MilanNews.it Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato dell’addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione: “Ieri Massara ha detto di Ibra: ‘Ce lo godiamo fino all’ultimo giorno’. Le voci provenienti da Londra raccontano della famiglia Singer infastidita dall’intervista rilasciata dallo svedese. Tuttavia nel calcio, come nel business, non è permesso essere permalosi. Ibra è così, con i suoi difetti e i suoi tanti pregi di cui sta godendo il Milan attuale. Magari esagera quando sostiene che se fosse arrivato a settembre invece che a gennaio il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Ma i miglioramenti ottenuti da tutti, allenatore compreso che ha in campo un assistente di primo piano, sono sotto gli occhi di tutti noi. E sarebbe davvero un errore clamoroso rinunciare a Zlatan solo perché ha risposto piccato a Gazidis e ha rilasciato un’intervista sgradita alla proprietà. Non è così che si amministra una società, specie una come il Milan”. Ma attenzione perché, proprio poco fa, Gianluca Di Marzio ha svelato un’altra grossa indiscrezione per il mercato rossonero, ecco l’annuncio: “Nelle scorse ore c’è stato l’incontro!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

