Oddo promuove Calabria: “Ha l’atteggiamento giusto per arrivare in alto”

MILANO – Una delle più belle sorprese di questa prima parte di stagione, in casa rossonera, è indubbiamente l'alto rendimento di Davide Calabria. Bacchettato più volte lo scorso anno, il terzino classe '96 si è rigenerato e si sta riconquistando la fiducia del popolo milanista a suon di prestazioni. Ai microfoni di Milan Tv ne ha parlato Massimo Oddo: "Sinora la sua esperienza si può dividere in diverse fasi. La prima è quella di un ragazzo della Primavera che viene lanciato in prima squadra e impressiona subito. Poi però c'è un calo, anche se assolutamente normale. Ora invece è in netta ripresa e in questa stagione sta davvero giocando bene. Mi dà l'idea di essere un ragazzo umile, che conosce i suoi limiti e lavora per migliorare costantemente. Un ragazzo che vuole arrivare in alto: nel calcio di oggi la testa conta almeno per il 60-70%. Calabria è uno che sta sul pezzo e non molla mai e questo atteggiamento è fondamentale".