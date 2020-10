Novellino: “Il Milan può sognare in grande se mantiene continuità”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Walter Novellino, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan di Pioli: “La squadra gioca bene e ha un fenomeno davanti come Ibrahimovic. I giocatori sono migliorati, ma devo dire che ieri anche la Roma ha fatto una buonissima partita, dimostrando carattere e personalità. In generale bene entrambe, ma il Milan è tra le due quella più continua e che può ambire a qualcosa di più importante, anche in Europa. Secondo me questo Milan può davvero sognare se mantiene questa continuità”. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa una vera e propria bomba atomica per il mercato rossonero. Occasione pazzesca: si libera un fenomeno dal Real Madrid, Maldini c’è! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA