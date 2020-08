Notizie Milan – Mercato: scelto il vice Donnarumma

MILANO – Secondo quanto riporta il Telegraph il Milan avrebbe preso una decisione sul secondo portiere per la prossima stagione. Secondo il media inglese, infatti i rossoneri hanno scelto di riportare a Milanello Asmir Begovic. Portiere che ha giocato con il Diavolo nella secondo parte della parte della scorso campionato. Nei giorni scorsi era circolata anche l’ipotesi legata a Claudio Bravo come vice-Donnarumma. L’estremo difensore svincolatosi dal Manchester City sarebbe stato offerto al Milan, proposta che però non sembra aver fatto breccia tra i dirigenti del Diavolo. Adesso ci sarà da trattare con il Bournemouth, proprietario del cartellino di Begovic. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre pesanti novità per il mercato rossonero. Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi, è quasi ufficiale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA