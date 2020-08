Notizie Milan – Mercato: Doherty avvicina Aurier ai rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, Matt Doherty del Wolverhampton sarebbe ad un passo dal Tottenham. I due club inglesi avrebbero trovato l’accodo per il passaggio del laterale destro agli Spurs. Una notizia che interessa anche e soprattutto il Milan, dato che l’arrivo del giocatore alla corte di Mourinho avvicina Serge Aurier ai rossoneri. Per arrivare al terzino ivoriano sarà però fondamentale cedere Davide Calabria. Il calciatore sembra essere fuori dal progetto tecnico del Milan, che lo ha messo sul mercato, ma per il momento non sono arrivate offerte concrete. L’ultima squadra che si è interessata a lui è il Cagliari di Giulini.