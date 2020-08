Notizie Milan – Mercato: Brahim Diaz, Zidane ha idee ben precise

MILANO – Brahim Diaz al Milan, sembra essere questione di ore. Il calciatore è davvero vicino ai rossoneri, ma il portale calciomercato.com ha riportato delle interessanti indiscrezioni su questa operazione di mercato, che però ha per protagonista Zinedine Zidane. Il tecnico dei Blancos, secondo la fonte, avrebbe preteso la clausola sul diritto di recompra nella trattativa. L’allenatore francese, infatti, è un estimatore del trequartista e non vorrebbe perderlo definitivamente. Anzi vuole tenere sott’occhio la crescita del ragazzo. In modo da poterlo riportare a Madrid facilmente, una volta che le qualità di Brahim Diaz saranno sbocciate definitivamente. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre pesanti novità per il mercato rossonero. Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi, è quasi ufficiale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA