Notizie Milan – Mercato: anche due italiani per il vice-Donnarumma

MILANO – Il mercato del Milan non è ancora chiuso, mancano diversi tasselli per completare la rosa in vista della prossima stagione. Tra questi c'è sicuramente un altro portiere da acquistare, dopo la partenza di Reina e il ritorno al Bournemouth di Begovic. Proprio l'estremo difensore bosniaco resta il primo candidato per il ruolo di vice-Donnaruma, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il suo non è l'unico nome a cui sta pensando la dirigenza rossonera. Ci sono anche due piste italiane, che portano a Consigli del Sassuolo e Sportiello dell'Atalanta. Nei prossimi giorni il Milan dovrebbe fare un tentativo, anche perché l'intenzione è quella di chiudere il prima possibile l'operazione di mercato che porterà un nuovo portiere a Milanello.