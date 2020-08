Notizie Milan – CorSport: “Tonali no all’azzurro, sì al Milan”

MILANO – “Tonali no all’azzurro, sì al Milan“, questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport, in taglio basso, per la notizia di mercato sul passaggio di Sandro Tonali al Milan. Il quotidiano sportivo però fa riferimento anche alle vicende azzurre, con il calciatore convocato da Roberto Mancini in Nazionale, per le partite contro Bosnia e Olanda di Nations League. La stessa convocazione però è attualmente sospesa, dato che il calciatore si è sottoposto al tampone per il Coronavirus e adesso è in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento . In ogni caso il Milan potrà godersi il suo nuovo acquisto, salvo colpi di scena imprevisti, dopo le due gare degli azzurri.