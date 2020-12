Nocerino: “Kjaer? Ora ha più esperienza, ma era mostruoso anche prima”

MILANO – Contattato dalle frequenze di TMW Radio, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Simon Kjaer: “Per molti sta attraversando la fase migliore della sua carriera. Eppure, secondo me anche quando giocava nel Palermo forniva prestazioni di questo livello. Ovviamente crescendo un giocatore diventa più maturo ed acquisisce esperienza, ma anche prima Kjaer era molto forte. Anzi, forse era maggiormente esplosivo e reggeva di più l’uno-contro-uno: se ti lasciava un metro, poi te lo riprendeva. Oggi gioca più di lettura e di esperienza, ma vi assicuro che anche prima era un difensore mostruoso”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<