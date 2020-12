Nocerino: “Il gol di Muntari? Ci fu tanta rabbia, ma lo Scudetto lo perdemmo a causa nostra”

MILANO – Contattato dai microfoni di FanPage, Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, è tornato a parlare del gol clamorosamente non assegnato a Muntari nel famoso Milan-Juve del 2012: “Ci fu tantissima rabbia, perché con i tre punti in quella sfida avremmo messo un bel mattone per la vittoria dello Scudetto. Ci fu più una reazione di nervosismo, ma quel campionato l’abbiamo perso per colpa nostra. L’errore dell’arbitro in quell’occasione è stato evidente e clamoroso, ma noi non siamo stati bravi a continuare a crederci come prima. Credo che potevamo fare molto di più nella gestione delle partite successive. Eravamo comunque primi con alcuni punti di vantaggio, ma li sciupammo. Alla fine abbiamo meritato di perdere quello Scudetto”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<