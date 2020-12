Mirabelli: “Felicissimo per il Milan”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di Lady Radio, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo rossonero, ha parlato del Milan: “Sono felicissimo. Già quando c’ero io eravamo una delle squadre più giovani d’Europa. Vorrei ricordare che avevamo conquistato le competizioni Uefa che il Milan non vedeva da tanto tempo, fu un buon cammino, poi ci eliminò l’Arsenal, con molte polemiche per un rigore non dato. Al nostro attivo anche una finale di Coppa Italia. Già nel primo anno questa squadra giovane stava facendo molto bene. Sono felice perché questi ragazzi sono straordinari, è una squadra giovanissima e sono orgoglioso di aver messo un po’ di lavoro in questo gruppo due anni fa”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<