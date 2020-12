Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Non c’è un attimo di sosta in questo dicembre ricchissimo di partite. Archiviata la dodicesima giornata di campionato, il Milan deve subito prepararsi per la prossima sfida, in programma fra soli tre giorni in casa del Sassuolo. Questa mattina, alle 10, la squadra si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello, dove chi ha giocato ieri sera ha svolto solo una seduta defaticante. Gli altri, invece, si sono allenati sul campo, disputando una partitella contro la Primavera. Per domani, come riferisce il sito ufficiale del club rossonero, è prevista una sessione d’allenamento al mattino. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<