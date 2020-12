Milanello, il report dell’allenamento odierno

MILANO – Archiviato il pareggio casalingo col Parma, la squadra di mister Pioli è tornata subito al lavoro, ritrovandosi questa mattina nel centro sportivo di Milanello. La prossima sfida, infatti, è in programma fra appena due giorni, con il turno infrasettimanale a Marassi contro il Genoa. Come riferisce il sito ufficiale del club, i giocatori che hanno giocato ieri sera, oggi hanno svolto lavoro defaticante. Il resto del gruppo, invece, dopo aver effettuato in palestra la consueta attivazione muscolare, si è allenato sul campo, con torelli a tema, esercitazioni sul possesso palla e una partitella a campo ridotto con le porticine. Domattina ci sarà la rifinitura, mentre non è prevista la conferenza di Stefano Pioli. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<