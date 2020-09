Milan, vittoria in terra irlandese: Ibra e Calha liquidano lo Shamrock

MILANO – Il Milan inizia la nuova stagione nello stesso modo in cui aveva terminato la scorsa: con una vittoria. La squadra di Stefano Pioli si impone a Dublino, sul campo dello Shamrock Rovers, per 2-0 con le reti della premiata ditta Zlatan Ibrahimovic-Hakan Calhanoglu. Successo contro un avversario di certo non proibitivo, ma che comunque aveva sulle gambe già undici partite nel proprio campionato e, di conseguenza, una condizione fisica migliore. Tuttavia qualità tecnica, conoscenza tattica ed esperienza sono dalla parte dei rossoneri che, pur senza strafare, portano a casa la vittoria agevolmente, evitando patemi. Un buon avvio di stagione dunque anche se, ovviamente, le sfide più impegnative devono ancora arrivare. Il prossimo turno preliminare d’Europa League è in programma giovedì prossimo a San Siro, ma prima bisogna pensare al debutto in campionato: lunedì sera infatti, sempre alla Scala del Calcio, arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Ma attenzione perché, dopo la vittoria, è arrivata anche un’altra grandissima notizia di mercato in casa rossonera. Bomba nel post partita: l’annuncio in diretta TV fa sognare i tifosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA