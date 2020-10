Milan, tutti i precedenti con lo Sparta Praga

MILANO – Questa sera il Milan si troverà di fronte lo Sparta Praga nella seconda giornata del Gruppo H d’Europa League. Le due squadre, sinora, si sono incontrate in tre competizioni differenti nella loro storia. La prima volta nel 1972/1973 in Coppa delle Coppe, con il Diavolo che vinse sia all’andata che al ritorno e che poi si aggiudicò il trofeo. La seconda in Coppa Uefa nella stagione 1995/1996, con la vittoria rossonera a San Siro e il pareggio in Repubblica Ceca. La terza volta, invece, in Champions League nel 2003/2004: successo del Milan in casa e pareggio a Praga. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’enorme novità in casa rossonera. Trattativa bollente, possibile svolta decisiva: “E’ arrivato a Milano!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA