Milan, trattativa in dirittura d’arrivo per Simakan

MILANO – Non è certo un mistero che il Milan abbia messo nel mirino Mohamed Simakan, ma la grossa novità è che la trattativa sta finalmente per andare in porto. Come riferisce l’edizione odierna di SportMediaset, Milan e Strasburgo sono ad un passo dall’accordo definitivo e nei prossimi giorni, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà la fumata bianca. Maldini e Massara puntano a chiudere in settimana. L’ultimo nodo da sciogliere è quello relativo ai bonus. Probabilmente l’intesa si raggiungerà sulla base di 15 milioni di euro più 3 di bonus. Il giocatore piace molto anche al Lipsia, ma ha chiaramente fatto sapere, sia ai suoi agenti che allo Strasburgo, di preferire il Milan. Sarà dunque lui il rinforzo per la difesa rossonera. Classe 2000, Simakan milita nella prima squadra dello Strasburgo dal 2019 e ha totalizzato sinora 36 presenze nel campionato francese. In questa stagione ha disputato 17 partite, con un gol e un assist all’attivo. Conta anche due presenze con la maglia della Francia Under 20, impreziosite da una rete.

Alto poco meno di un metro e novanta, è un giocatore molto forte fisicamente e bravo nel gioco aereo. Inoltre, nonostante, nasca difensore centrale, può giocare anche come terzino. Il Milan lo aveva già corteggiato nella scorsa campagna acquisti, tra settembre e ottobre, ma la trattativa con lo Strasburgo saltò proprio nell’ultimo giorno di mercato. Un affare soltanto rimandato. Stavolta, infatti, il club rossonero si è mosso per tempo e con grande determinazione ed è vicinissimo alla buona riuscita dell’operazione. La speranza è di depositare i contratti tra venerdì e sabato. Insomma, ormai è questione di giorni: Mohamed Simakan sta già preparando le valigie ed è pronto a trasferirsi all’ombra del Duomo per diventare un nuovo difensore del Milan. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<