Milan-Torino, le formazioni ufficiali

MILANO – Alle 20.45 l’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli fischierà il calcio d’inizio di Milan-Torino, anticipo del diciassettesimo turno di Serie A. Dopo la breve avventura rossonera della scorsa stagione, Marco Giampaolo, oggi sulla panchina granata, torna a San Siro da avversario. Il Milan, reduce dalla prima sconfitta in campionato rimediata contro la Juve ma ancora al primo posto, vuole ricominciare a fare punti nell’agguerrita lotta Scudetto. Il Toro, dal canto suo, viene da quattro risultati utili consecutivi, ma è ancora in una pericolosissima situazione di classifica e naviga nei pressi della zona retrocessione. Mister Pioli ritrova, quantomeno in panchina, Zlatan Ibrahimovic. Anche Hakan Calhanoglu, che nei giorni scorsi ha accusato un problema a una caviglia, è stato inserito nella lista dei convocati ma non scende in campo dal primo minuto. Al suo posto, sulla trequarti, gioca Brahim Diaz, affiancato da Samuel Castillejo e Jens Petter Hauge. Prima punta Leao. Ancora assente a causa Covid Ante Rebic. A centrocampo, dopo aver scontato il turno di squalifica, torna Sandro Tonali, in coppia con Franck Kessié. In difesa Davide Calabria torna a fare il terzino destro, con Theo Hernandez sulla corsia opposta e la coppia centrale formata da Alessio Romagnoli e Simon Kjaer.

QUI TORO – In casa granata non ci sono grosse novità rispetto alle previsioni iniziali. Giampaolo punta ancora sul 3-5-2, con Sirigu tra i pali e il terzetto difensivo formato da Izzo, Lyanco e Bremer. Sulle fasce spazio a Singo e Ansaldi. In mediana Rincon viene affiancato da Linetty e Lukic. Davanti l’inamovibile Belotti è supportato da Verdi, altro ex della partita. Di seguito, le formazioni ufficiali.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez, Kessié, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Hauge, Rafael Leao. All: Pioli.

A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Musacchio, Çalhanoğlu, Frigerio, Olzer, D.Maldini, Colombo, Ibrahimović.

TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Lyanco, Bremer, Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi, Verdi, Belotti. All:Giampaolo.

A disposizione: Milinković-Savić, Ujkani, Rosati, Buongiorno, Murru, N'Koulou, Rodríguez, Vojvoda, Segre, Meïté, Baselli, Gojak, Bonazzoli, Zaza.