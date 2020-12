Milan su Twitch, Siega: “Vogliamo connettere gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri nel mondo”

MILANO – Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Milan, Lamberto Siega, ‘Marketing and Digital Director AC Milan’, ha parlato dell’apertura del canale Twitch da parte del club rossonero: “Il lancio del canale ufficiale del Milan su Twitch è un altro importante passo nel processo di digitalizzazione del Club. Il nostro obiettivo è connettere, riunire ed emozionare gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per fare del Milan sia un’icona sportiva che un punto di riferimento nell’intrattenimento e nell’innovazione digitale”.