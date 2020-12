Calciomercato Milan – “Prestito e riscatto, si chiude”: che colpo per gennaio!

Calciomercato Milan – Colpo in prestito con diritto di riscatto!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’inverno sta per cominciare, ma l’asse di mercato fra Milano e Madrid è sempre molto caldo. Milan e Real godono infatti di ottimi rapporti, come testimoniano gli affari che hanno portato all’ombra della Madonnina Theo Hernandez nel 2019 e Brahim Diaz la scorsa estate. E le due società sono pronte ad imbastire nuove trattative. Proprio per quanto riguarda il fantasista spagnolo, Maldini si confronterà con la dirigenza madrilena nei prossimi mesi per provare a confermarlo in squadra. L’intenzione è di prolungare il prestito di un anno, inserendo l’opzione di riscatto in favore del club meneghino. Tuttavia, all’orizzonte sembra profilarsi anche un altro affare tra questi due club.

In Spagna danno ormai per certa la cessione di Luka Jovic la prossima estate. Il centravanti serbo, approdato a Madrid nel 2019 per ben 60 milioni di euro, non è riuscito a ripetere le ottime cose mostrate nell’Eintracht Francoforte. Zinedine Zidane gli riserva poco spazio, complice il grande rendimento che Karim Benzema continua a fornire. Di conseguenza, il nome di Jovic è finito sulla lista dei partenti e, secondo il quotidiano portoghese ‘A Bola’, il Real avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratta di Darwin Nunez, attaccante uruguayano classe ’99 in forza al Benfica. Dallo scorso anno è anche entrato nel giro della Nazionale Maggiore.

Jovic, dal canto suo, potrebbe trasferirsi proprio al Milan. La società rossonera lo segue infatti da diverso tempo e, pur nutrendo la speranza di trovare un accordo con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo, nella prossima stagione avrà comunque bisogno di un altro centravanti di spessore per far rifiatare lo svedese. Jovic continua a piacere molto a Paolo Maldini e Frederic Massara e il Real Madrid potrebbe lasciarlo partire a giugno con l’opzione del prestito con diritto di riscatto. Insomma, nel confronto in cui si parlerà del futuro di Brahim Diaz, è probabile che si discuterà anche dell’attaccante serbo. E Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA