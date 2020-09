Milan, strada in salita per il rinnovo di Donnarumma

MILANO – Messo nero su bianco il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un altro anno, il Milan deve allacciare di nuovo i contatti con Mino Raiola per un altro suo assistito che si trova in scadenza: Gianluigi Donnarumma. Il contratto del portiere scade a giugno 2021 e, qualora non si trovasse un’intesa sul prolungamento, sarebbe libero di firmare per qualsiasi altra squadra a partire da gennaio. Di tempo non ce n’è moltissimo, soprattutto perché trattare con Raiola è molto complicato e spesso può rivelarsi estenuante (come accaduto proprio per Ibra).

L’INDISCREZIONE – Oltre ai tempi, occorre fare i conti anche con l’aspetto economico. Stando infatti a quel che riferisce Il Corriere della Sera, l’agente di Gigio chiederebbe ben 10 milioni di euro a stagione per firmare il rinnovo. Una cifra al di fuori dei parametri societari. La strada verso la fumata bianca è quindi del tutto in salita e l’accordo non è per nulla scontato. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre grosse novità in casa bianconera. Tanta roba: Sky Sport svela la formazione rossonera del futuro in diretta TV! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA