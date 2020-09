Calciomercato Milan – Spunta un altro gioiello, Di Marzio: “Si tratta”

Calciomercato Milan – Un altro gioiello nel mirino

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – L’ultima campagna acquisti rossonera ha riempito di giovani talenti una squadra che era già ricca di grandi prospetti. Ma gli uomini di calciomercato del Milan non sembrano intenzionati a fermarsi qui. Un altro gioiello è infatti finito nel mirino dei rossoneri, che sperano di regalare un altro grande talento a Stefano Pioli. Stando all’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha parlato di Milan in diretta su Sky Sport 24, Maldini avrebbe già avviato i contatti per Moises Caicedo. Si tratta di un centrocampista classe 2001, già nel novero dei migliori prospetti del calcio sudamericano. L’ecuadoriano milita nell’Independiente Del Valle, club con cui il Milan starebbe già trattando. La notizia è stata confermata anche dal portale spagnolo specializzato todosfichajes.net, secondo cui i rossoneri sarebbero a buon punto nella trattativa e potrebbero presto battere la concorrenza di diverse big europee. L’operazione, non particolarmente onerosa, non dovrebbe impedire al Milan di procedere con l’affare Bakayoko o comunque un altro centrocampista. Tuttavia, il giovane Caicedo si candida per un posto nel centrocampo della prima squadra e non è detto che alla fine del calciomercato non possa essere lui l’uomo in più per la mediana di Pioli. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA