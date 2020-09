Milan, spunta un nuovo nome per il vice-Donnarumma

MILANO – In casa rossonera si cerca un secondo portiere in seguito alla partenza di Pepe Reina, approdato alla Lazio. Il candidato principale è Asmir Begovic, il quale ha già vestito la maglia meneghina nella seconda metà della scorsa stagione. Il bosniaco è tornato al Bournemouth per fine prestito ma, per riportarlo all’ombra del Duomo, occorre convincere il club inglese a privarsene nuovamente.

ALTERNATIVE – Intanto i dirigenti milanisti si guardando attorno e valutano anche altri profili, tra cui Mirante della Roma. Nelle ultime ore, però, sarebbe spuntato un nuovo nome. Stando a Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Neto, riserva di Ter Stegen al Barcellona e vecchia conoscenza del calcio italiano per aver giocato nella Fiorentina e nella Juventus. La rivoluzione appena iniziata in casa blaugrana potrebbe coinvolgere anche il portiere brasiliano e un suo trasferimento non è affatto da escludere.