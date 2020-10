Milan-Sparta Praga, Tonali torna titolare: la probabile formazione rossonera

MILANO – Domani sera il Milan riceverà lo Sparta Praga nel secondo turno del Girone H d’Europa League. Bissare il successo ottenuto a Glasgow col Celtic sarebbe fondamentale in ottica qualificazione; mister Pioli opterà per il turnover, ma senza stravolgere la formazione-tipo. In porta ci sarà ancora Tatarusanu a causa della positività al Covid di Donnarumma, mentre in difesa Diogo Dalot si candida per giocare dal primo minuto sulla fascia destra al posto di Calabria, che potrebbe essere dirottato sulla corsia opposta per dare un po’ di riposo a Theo Hernandez. A metà campo tornerà titolare Tonali, verosimilmente accanto a Bennacer, con Kessié in panchina. Sulla linea della trequarti spazio a Castillejo, Brahim Diaz e Krunic, alle spalle di Ibrahimovic. Ecco la probabile formazione rossonera.

(4-2-3-1): Tatarusanu, Diogo Dalot, Kjaer, Romagnoli, Calabria, Bennacer, Tonali, Castillejo, Brahim Diaz, Krunic, Ibrahimovic.