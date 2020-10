Calciomercato Milan – Colpo facile facile per gennaio? Costa pochissimo!

Calciomercato Milan – Colpo low cost a gennaio: può arrivare un rinforzo prezioso

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La rivalità tra i nerazzurri e i rossoneri va al di là di un “semplice” derby. Le due squadre sono in una competizione continua, anche per quanto riguarda il calciomercato. L’ultimo esempio? L’arrivo di Sandro Tonali in rossonero. Il gioiellino del Brescia sembrava fosse destinato ad indossare la maglia nerazzurra, ma alla fine il suo destino ha virato verso la sponda opposta. Nonostante l’ultima sessione mercato sia terminata poco meno di un mese fa, il calciomercato è sempre virtualmente aperto. Entrambe le squadre, per l’ennesima volta, avrebbero puntato gli occhi sullo stesso obiettivo.

Stiamo parlando di Nikola Maksimovic. Il centrale in forza al Napoli è in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, le milanesi sarebbero molto interessate al calciatore. Il 28enne sembrerebbe non essere felice in questo momento alla corte di Gattuso. Koulibaly e Manolas sono intoccabili e il centrale vorrebbe aumentare il suo minutaggio. Tutto lascia pensare che il contratto del serbo non sarà rinnovato. De Laurentiis, dal canto suo, potrebbe decidere di vendere il giocatore a gennaio (ad un prezzo low cost) per non rischiare di perderlo a parametro zero. Il rischio che il presidente partenopeo si ritrovi con l’ennesimo “caso-Callejon” è molto alto. E il Milan spera proprio in questo.

Massara e Maldini infatti potrebbero decidere di aggiudicarsi il cartellino del giocatore direttamente nella prossima sessione di calciomercato di gennaio, bruciando la concorrenza. La retroguardia del Milan in effetti avrebbe bisogno di un difensore di spessore in più. Soprattutto se tra qualche mese la squadra di Pioli sarà ancora lì, in vetta alla classifica e pronta a lottare su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche altri nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA