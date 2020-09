Milan, sirene di mercato per Pobega

MILANO – Ha da poco firmato il rinnovo contrattuale fino al 2025, ma Tommaso Pobega potrebbe lasciare nuovamente il Milan per un’altra esperienza in prestito, dopo quella vissuta nella scorsa stagione a Pordenone. Il suo profilo, come riferisce SportItalia, è finito nel mirino del Lecce: la squadra salentina, appena retrocessa in Serie B, è in cerca di un centrocampista e avrebbe messo gli occhi proprio sul classe ’99. E’ dunque una pista aperta, ma il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva su Pobega e potrebbe anche tenerlo. Inoltre, qualora scegliesse di cederlo ancora in prestito, il club rossonero preferirebbe girarlo ad una squadra che militi in Serie A. Ma attenzione perché in queste ore è spuntata anche un’altra clamorosa indiscrezione per il mercato rossonero. Arrivano i soldi: ora l’affare può sbloccarsi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA