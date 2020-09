Milan senza Rebic in Irlanda: Brahim scalda i motori

MILANO – Giovedì prossimo si aprirà il sipario sulla nuova stagione del Milan, che scenderà in campo a Dublino, in casa dello Shamrock Rovers, per i preliminari d’Europa League. Tra le fila rossonere non ci sarà Ante Rebic. L’attaccante croato, a causa di una squalifica di cinque turni nelle competizioni europee rimediata quando giocava nell’Eintracht Francoforte, non potrà disputare neanche gli altri eventuali due turni preliminari. Il classe ’93, quindi, tornerà a disposizione di Stefano Pioli solo nel caso in cui venisse raggiunta la qualificazione ai gironi. Al suo posto, contro gli irlandesi, dovrebbe giocare dal primo minuto il nuovo arrivato Brahim Diaz, complice l’assenza per infortunio di Rafael Leao.