Milan, senti Raiola: “Tanti club su Donnarumma. Rinnovo? Vedremo…”

MILANO – Nonostante lo straordinario periodo che sta vivendo sul campo, il Milan deve ancora sistemare alcune spinose situazioni legate ai contratti in scadenza a giugno 2021. Negli ultimi giorni sembra esserci stata un'accelerata nella trattiva con Gigio Donnarumma, ma il suo agente Mino Raiola, tramite i microfoni di Tuttosport, ha smorzato l'entusiasmo: "Al momento è il portiere del Milan, poi si vedrà. Rischio divorzio? Di sicuro c'è solo che Gigio non è più quello di quattro anni fa e sono in tanti a informarsi su di lui. Però mi fermo qui. Non voglio che diventi una trattativa mediatica come accaduto in passato…".