Milan, senti Ozil: “Serie A emozionante, bello rivedere le milanesi in alto”

MILANO – Tra le suggestioni di mercato in casa rossonera c’è anche quella che risponde al nome di Mesut Ozil, fantasista tedesco, di origini turche, in forza all’Arsenal. A fine stagione scadrà il suo contratto con i Gunners che, dal canto loro, non sembrano intenzionati a trattare il rinnovo. Di conseguenza, il 30 giugno 2021 Ozil si svincolerà a costo zero. Non solo, ma già a febbraio il classe 1988 sarà libero di firmare un pre-accordo per un’altra squadra. Sulle sue tracce, oltre al Milan, ci sono anche Inter e Juventus. Inoltre, il suo profilo è molto apprezzato in Premier League, dove milita ormai dal 2013. Diverse società inglesi, infatti, sono molto attratte dalla possibilità di ingaggiarlo a parametro zero. Tuttavia, Ozil guadagna uno stipendio ‘monstre’ da circa 15 milioni di euro a stagione. E’ quasi impossibile che un altro club gli garantisca una cifra del genere, quindi sarà tenuto a ridursi notevolmente l’ingaggio. Come il suo stesso procuratore ha affermato in tempi recenti, la Serie A è un campionato particolarmente gradito al trequartista tedesco e alcuni club italiani hanno già cominciato a sondare il terreno. Inoltre, tramite un Q&A con i suoi followers su Twitter, Ozil non ha nascosto il proprio apprezzamento nei confronti del nostro campionato.

LE SUE DICHIARAZIONI – "La Serie A è davvero emozionante quest'anno. E' un torneo molto equilibrato, a differenza del passato la Juventus non sta dominando. E' anche bello rivedere entrambe le squadre milanesi di nuovo in vetta alla classifica, sia Milan che Inter stanno andando forte. Sono certo che per la vittoria dello Scudetto ci sarà una lotta serrata fino alla fine del campionato. Penso che il titolo se lo giochino in molti in questa stagione, perché c'è più di una squadra attrezzata per vincerlo. Davvero non so chi riuscirà a spuntarla, ma ci sarà da divertirsi sino all'ultima giornata".