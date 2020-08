Milan, senti Cellino: “Tonali? Apprezzo molto la serietà di Maldini…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sport, Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato del forte interesse del Milan per Sandro Tonali: “Ho molto apprezzato la serietà di Paolo Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro perché non voglio essere inopportuno o poco riservato. L’Inter? Mi ha sempre confermato il forte interesse per Sandro e io ho da parte mia ho evitato trattative con altri club, anche esteri. Ma anche il ragazzo ha la necessità di conoscere al più presto il suo futuro: io non ho fretta, ma Tonali sì”. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre pesanti novità per il mercato rossonero. Brutte notizie, Maldini si arrende: saltano due colpi, è quasi ufficiale! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA